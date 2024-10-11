ロベルト・マンチーニ監督が率いるサウジアラビア代表は現地10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３節で日本代表と対戦した。序盤から主導権を握られると、14分に鎌田大地のゴールで先制点を献上。その後、決定機を作る場面もあったが決め切れずにいると、81分にもCKから小川航基にヘディングシュートを叩き込まれて、０−２の敗戦を喫した。サウジアラビアのウェブサイト『Baljoul』によると、日本戦後にマ