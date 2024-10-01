3点差以上の敗戦が、ファーガソン元監督体制の22試合を上回るイングランド1部マンチェスター・ユナイテッドは現地時間9月29日のプレミアリーグ第6節でトッテナムと対戦し、0-3で敗れた。今季早くも3敗目（2勝1分）を喫して12位と低迷するチームについて、海外メディアは「エリック・テン・ハフ監督の下で危機的状況に陥っている」と報じていた。ユナイテッドは昨季FAカップでタイトルを獲得したものの、プレミアリーグで過去最