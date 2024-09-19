「BCNランキング」2024年9月9日から15日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 15（アップル）2位iPhone 14（アップル）3位Pixel 8a（Google）4位arrows We2（FCNT）5位AQUOS wish4（シャープ）6位Pixel 8（Google）7位Redmi 12 5G（Xiaomi）8位Reno11 A（OPPO）9位AQUOS sense8（シャープ）10位Xperia 10 VI（ソニー）＊「BCNランキ