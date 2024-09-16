アリアナ・グランデ（31）の恋人であるイーサン・スレーター（32）が、妻リリー・ジェイ（30）との離婚が成立した。イーサンは昨年7月、アリアナとの交際説が浮上した6日後に、リリーとの離婚を申請した。9月にはアリアナも夫との離婚を申請し、翌月に離婚が成立した。その後、イーサンとアリアナは一緒に暮らし始めた。イーサンとリリーは2018年に結婚し、2022年には第1子となる息子が誕生した。リリーは昨年のインタビューで、シ