「広島−DeNA」＜9月16日マツダスタジアム24回戦＞試合開始 14：00先攻：DeNA後攻：広島◆ 広島東洋カープ（中）秋山（一）坂倉（左）堂林（三）小園（右）末包（二）菊池（遊）矢野（捕）會澤（投）森下◆ 横浜DeNAベイスターズ（右）梶原（二）牧（左）佐野（一）オースティン（三）宮粼（中）桑原（捕）伊藤（遊）森敬（投）東