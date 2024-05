韓国の半導体メーカーであるSamsungの労働組合が「経営側との労使交渉が決裂した」として2024年6月7日にストライキを実施することを発表しました。Samsungの労働組合によるストライキ実施は1969年の創業以来初めてのことです。Samsung Labor Union Plans First-Ever Strike as Wage Talks Break Down - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-29/samsung-union-plans-first-ever-strike-as-wage-talks-break-downSamsung Electronics' union threatens first ever walkout next week | Reutershttps://www.reuters.com/world/asia-pacific/union-samsung-electronics-south-korea-declares-strike-2024-05-29/Samsung's largest union calls its first-ever strikehttps://www.engadget.com/samsungs-largest-union-calls-its-first-ever-strike-123035998.html今回ストライキの実施を発表したのはSamsungの労働組合の1つである「全国Samsung労働組合(NSEU)」です。NSEUの組合員数は約2万8000人で、全従業員の5分の1以上を占めるSamsung最大の労働組合となっています。NSEUは2024年1月から経営陣との間で賃上げをめぐる労使協議を続けてきました。NSEUは当初、会社側の賃金5.1%の引き上げ提案を拒否し、6.5%の引き上げと年次有給休暇の増加を要求。その後、賃金の引き上げ率よりも成果給の支給方式をめぐって交渉を続けています。by DennisM2組合の代表者は「私たちが求めているのは、1〜2%の賃上げではありません。私たちが望むのは、行った仕事の量に対して公正な賃金が支払われることです。私たちは、公正かつ透明性のある労働報酬を求めています」と主張していました。しかし、2024年5月29日にNSEUは経営陣との交渉が行き詰まったことを報告しました。NSEUは最初の団体行動として、所属する2万8000人の組合員に対し、2024年6月7日に共同で年次有給休暇を取得してストライキを決行するよう指針を下しています。Samsungの従業員によるストライキの決行は1969年の創業以来初めてのことで、事態が長期化すれば生産への支障が避けられない見通しです。なお、今回のストライキに関してNSEUのリーダーは「作業の多くが自動化されており、我々以外にも数多くの従業員がいるため、今回のストライキによるチップやその他の電子機器の生産ラインへの影響は軽微でしょう」と予想しています。それでもNSEUがストライキを決行する理由として、海外メディアのBloombergは「李在鎔会長を含む経営トップが労働者の意見をもっと真剣に受け止めることを望んでいる」と推測しています。李在鎔会長は2020年に、組織的な労働組合の活動を抑圧する過去の慣行を終わらせることを宣言していたにもかかわらず、経営陣の態度に変化が見られないことが指摘されていました。組合側は「交渉の意思がない会社をこれ以上見過ごすことはできません」と批判しています。また、NSEUのソン・ウモク会長は「Samsungは過去10年間、他社との競争などの危機に直面していると主張し続けていますが、これを私たちの要求に応じない言い訳にすべきではありません」と主張。今回のNSEUによるストライキ計画を受けてSamsungは「当社は引き続き組合と誠実な交渉を行うことを約束し、合意に向けたあらゆる誠実な努力をしています」と述べました。なお、NSEUによるストライキ計画の発表後、2024年5月29日のSamsungの株価は前営業日比3.09%急落した7万5200ウォン(約8600円)で取引を終えています。Samsungをめぐっては、2024年5月27日に従業員2名が半導体製造過程でX線に被ばくしたことを受け、韓国の政府当局による立ち入り調査が実施されています。