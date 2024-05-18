経済本や決算書を読み漁ることが趣味のマネーライター・山口伸です。『日刊SPA!』では「かゆい所に手が届く」ような企業分析記事を担当しています。さて、今回は株式会社銀座ルノアールの業績について紹介したいと思います。同社は「喫茶室ルノアール」の直営展開を主な事業としています。大正／昭和をコンセプトとしたレトロな喫茶店として知られ、近年では数少ないフルサービスかつ「タバコが吸える喫茶店」として存在感を示して