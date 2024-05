《会場内撮影禁止は十分理解の上で。ほんとにPF?笑機材席じゃないの?笑スクリーンも危ういんだが。さすがに最近ファン大事にしなさすぎじゃない?》座席位置と思われる場所から撮影されたステージは、ほぼ真横を写している。これでは、アーティストはまったくといっていいほど観えない――。5月19日、人気ロックバンド「ONE OK ROCK」が、ベルーナドーム(埼玉)で『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』2