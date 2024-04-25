ÅìÂçÀ¸¸·ÁªŽ¢GWÁ°¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤Ž£ÆÉ²òÎÏ¹â¤á¤ë3ºý
ÆÉ²òÎÏ¤ò¹â¤á¤ë3ºý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§ metamorworks / PIXTA¡Ë
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¡¦¶µÍÜ¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ï¢µÙ¤ÏÆÉ½ñ¤ËºÇÅ¬¤Ê´ü´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÉ½ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÆÉ¤ó¤À¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸å¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÆÉ²òÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆÉ¤à¤ÈÆÉ²òÎÏ¤¬¾å¤¬¤ëËÜ
º£²ó¤Ï¡¢ÅìÂçÀ¸¤¬¿äÁ¦¤¹¤ë¡ÖÆÉ¤à¤ÈÆÉ²òÎÏ¤¬¾å¤¬¤ëËÜ¡×¤ò3ºý¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÂçÀ¸¤¬¼õ¸³À¸»þÂå¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤ä¡¢ÅìÂçÀ¸¤ÎÆÉ²òÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ÎÊýË¡¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤ÎÍý²òÎÏ¤¬¡¢³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
1¡¡¸½ÂåÊ¸¥¡¼¥ï¡¼¥ÉÆÉ²ò
¤Þ¤º¤Ï¡Ø¸½ÂåÊ¸¥¡¼¥ï¡¼¥ÉÆÉ²ò¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅìÂçÀ¸¤¬¼õ¸³À¸»þÂå¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ö¸½ÂåÊ¸¤Î³µÇ°¤¬ÌÖÍåÅª¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»²¹Í½ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬Äã¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÍÅ²ø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î°·¤¤¤¬¡¢¶áÂå¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶áÂå¤¬¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¡¢ÃæÀ¤¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÍý²ò¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¶áÂå¡á¤¹¤Ù¤Æ¤¬²Ê³Ø¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Î¤³¤È¡×¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢ÍÅ²ø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï²Ê³Ø¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ê¤¡¡×¤È¤«¡¢¡ÖÍÅ²ø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¶áÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¼Âºß¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¦ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤Ø¤ÎÍý²òÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤ËÃø¼Ô¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢À¤³¦¤Î¹ñ¤ÎÏÃ¤äÀ¤³¦»Ë¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡Ö»ñËÜ¼çµÁ¤È¼Ò²ñ¼çµÁ¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¡¢¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¡¢ËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÅÙ¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤ò³ú¤ßºÕ¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¡¼¥ï¡¼¥ÉÆÉ²ò¡×¤Ï¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë°ìºý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¤òÆÉ¤à¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò³ú¤ßºÕ¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ¤äÅ¯³Ø¡¦¶áÂå¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¤¦¤¨¤ÇÀäÂÐ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤Á°ÄóÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¤¤Á¤ó¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò»È¤Ã¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼½ñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍ¸ú¤Ê»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤Ç³Ø¤ó¤À°ÕÌ£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë
2¡¡14ºÐ¤«¤é¤ÎÆÉ²òÎÏ¶µ¼¼
2ºýÌÜ¤Ï¡¢¡Ø14ºÐ¤«¤é¤ÎÆÉ²òÎÏ¶µ¼¼¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢ÆÉ²òÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê°ìºý¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸¾Ï¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏAI¤ÎÍý²ò¤ÎÊýË¡¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¡ÖÆÉ²ò¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê´ðËÜÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Íý²ò¤·¤Æ¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÂÐÏÃ·Á¼°¤ÎÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤·Á¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤³¤ÎËÜ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¹ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÌÀ³Î²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬²¿²ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥³¥ì¡¦¥½¥ì¤Ê¤É¤¬²¿¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¡×¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÉ½¸½¤ò¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¸À¤¤Ä¾¤¹¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¤Ä¾¤¹¡×¤È¤¤¤¦·±Îý¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÆâÍÆ¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë·±Îý¤¬¡¢ÆÉ²òÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤ä¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤«Åú¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÁªÂò»è¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤ì¤¬¤³¤ÎÊ¸¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò²ò¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÆÉ²òÎÏ¤òÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÊýÎ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡¢¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬º£¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÆÉ²òÎÏ¤Î¿È¤ËÉÕ¤±Êý¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ï¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¤É¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤â·¿¤¬¤¢¤ë
3¡¡¡Ø°ìÅÙÆÉ¤ó¤À¤éÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ø°ìÅÙÆÉ¤ó¤À¤éÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢ÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¤¬Â¿¤¤À¾ÂçÏÂ³Ø±à¤Î¹ñ¸ì²Ê¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ëÄÔ¹§½¡ÀèÀ¸¤¬¡¢ÅìÂç»ÖË¾¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ø¶ÈÆâÍÆ¤ò¡¢³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÆÉ²òÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Î¶µ²Ê½ñ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤ÎÌÌÇò¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢¸ÅÊ¸¤ä´ÁÊ¸¤ÎÊ¸¾Ï¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤Ç°·¤¦Ê¸¾Ï¤Ë¤Ï7¤Ä¤Î·¿¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î7¤Ä¤Î·¿¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¸¾Ï¤¬ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ ¡¡Æ±³Ê·¿
ºÇ½é¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹·¿¡£
Îã¡§¡ÖµÀ±àÀº¼Ë¤Î¾â¤ÎÀ¼¡¢½ô¹ÔÌµ¾ï¤Î¶Á¤¤¢¤ê¡×¤È»Ï¤Þ¤ë¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¡£
¢ ¡¡¼ÁÌä·¿¡¡
ºÇ½é¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤½¤ÎÅú¤¨¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯·¿¡£
Îã¡§»Íµ¨ÀÞ¡¹¡¢¤¤¤Ä¤Î»þ´Ö¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ØËíÁð»Ò¡Ù¡£
£ ¡¡ÂÐÈæ·¿
ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤Î¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ò2¤Ä½Ò¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î2¤Ä¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯·¿¡£
Îã¡§¡Ö°ÕÃÏ°¤Ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡×¤È¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÀÎÏÃ¡£
¤ ÊÑ²½·¿
1¤Ä¤ÎÊª»ö¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Ê¸¾Ï¤Î·¿¡£
Îã¡§¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÀÎ¤ÎÀ½ÉÊ¤«¤é¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤É¡£
¥ ¡¡¥®¥ã¥Ã¥×·¿
1¤Ä¤ÎÊª»ö¤¬¡¢Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Ê¸¾Ï¤Î·¿¡£
Îã¡§¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¡£
¦ ¡¡³ëÆ£·¿
2¤Ä¤ÎÊª»ö¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¡¢¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¤Î·¿¡£
Îã¡§Å·¹Ä¤Ç¤¢¤ëÉã¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëÆ£Ôä¤ò°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¸÷¸»»á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¡£°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
§ ¡¡ÀâÏÃ·¿
·ëÏÀ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ç¤½¤Î·ëÏÀ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¤Î·¿¡£
Îã¡§¡Ö²¼¿Í¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë¡ØÍåÀ¸Ìç¡Ù¤Ê¤É¡£
Êª¸ì¤Ç¤¢¤ì¡¢ÀâÌÀÅª¤ÊÊ¸¾Ï¤Ç¤¢¤ì¡¢¤³¤Î7¤Ä¤Î·¿¤Î¤É¤ì¤«¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÊ¸¾Ï¤Ç¤â¤³¤Î·¿¤Î¤É¤ì¤«¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÂç¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆñ¤·¤¤Ê¸¾Ï¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®Àâ¤Ç¤â¡¢¸ÅÊ¸¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤â¡¢´ÁÊ¸¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð³°¹ñ¸ì¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´ÉôÆ±¤¸·¿¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ÎËÜ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¤ßÊý¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ÆÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤à
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÆÉ²òÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤Þ¤º½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÄø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃæ¤À¤È¡¢¡Ö¼ÁÌä·¿¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¸¾Ï¤Î·¿¤òÍý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆÉ²òÎÏ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤ÀÊ¸¾Ï¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ê¸¾Ï¤ò¡Ö·¿¡×¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ÎËÜ¤ÏÆÉ²òÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤É¤ó¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¡ÖÆÉ¤ßÊý¡×¤¬°¤¤¤È¡¢¸ú²Ì¤ÏÈ¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÆÉ²òÎÏ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¦¤Þ¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¾²¬ °íÀ¿ ¡§ ¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡¦¥É¥é¥´¥óºù2ÊÔ½¸Ã´Åö¡Ë