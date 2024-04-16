モデルプレス＝2024/04/16】女優の石原さとみが、16日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（毎週月〜金曜あさ8時〜9時55分）に出演。子育てで大変なことを語った。【写真】石原さとみ、出産後も変わらぬ美貌◆石原さとみ、子育てで大変なことは？この日は、石原がMCの羽鳥慎一アナウンサーと横浜をめぐるロケの様子を放送。2020年に一般男性と結婚し、2022年4月に第1子出産を発表した石原に、羽鳥アナから子育てにま