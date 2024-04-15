死者いなかったのが不幸中の幸い。前を見ているようで「視えていない」NEXCO中日本 名古屋支社は2024年4月15日、渋滞時の運転に注意という内容の投稿をX（旧Twitter）に行い、それとともに目を引く動画も公開しました。動画は同支社管内で起きた追突事故で、渋滞の末尾で発生したものとのこと。死者が出なかったため、交通死亡事故には至らなかったものの、普通車5台、大型車3台が絡む玉突き事故になったそうです。高速道路