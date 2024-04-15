4月14日、女優の志田未来が自身のインスタグラムを更新。福島競馬場を訪れ福島民報杯のプレゼンターを務めたことを報告した。【画像】皐月賞的中を報告した志田未来福島民報杯プレゼンターを務める志田は爽やかな色合いの衣装を身に纏ってトークショーを行なっている様子や、観覧席から馬場を眺める様子の写真を投稿。「福島競馬場にてトークショーをさせていただきました。福島民報杯（L）のプレゼンターも務めさせていただき