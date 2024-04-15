自動車の普通免許は3年か5年ごとに更新が必要です。しかしこれをうっかり忘れてしまう人は後を絶ちません。仮に失効してしまった場合はどのような行動をすればいいのでしょうか。6か月以内がとにかく重要！運転免許証は通常は3年、優良ドライバーは5年ごとに更新が必要です。2002（平成14）年6月以降は、誕生日前後1か月ずつと、更新も余裕のあるものとなりましたが、SNSなどでは定期的に、運転免許の更新期限を過ぎてしまった報