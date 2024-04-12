銀座4丁目交差点（写真：まちゃー／PIXTA）国土交通省が3月に発表した地価公示（2024年1月1日時点）では、全用途の全国平均は2.3%上昇、バブル期以来33年ぶりの伸び率を示した。本稿では、1平方メートル当たりの地価の高い「上位505地点」をランキングした。国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で公表されている各地点の鑑定評価書から、上位の地点の特性を見ていく。→地価の“上昇率”でランキングした「20％超は29地点『全国