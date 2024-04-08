カブス戦に「2番・DH」で出場米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地カブス戦に「2番・DH」で先発出場。試合は雨天で2時間51分中断となったが、再開後の第3打席で右中間三塁打を放った。走り出しでつまずきながらも三塁に到達。日本ファンからは「集中力切らしてないな」「余裕で三塁！」などとコメントが書き込まれた。今永昇太投手に2打席抑えられた大谷。試合は雨天中断となり、2時間51分後に再開