広島県の宮島のフェリーが座礁して動けなくなっているもようです。広島海上保安部によりますと、午後1時すぎ、JR西日本宮島フェリーから「ななうら丸が宮島鳥居付近で乗り上げた」と118番通報がありました。ななうら丸は、宮島沖を航行中に乗り上げていて、けが人はいないということです。また、油の流出などもないということですが、海上保安庁が当時の状況を詳しく調べています。