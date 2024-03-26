『八代亜紀 お別れの会 〜ありがとう…これからも〜』会場内の様子 （C）ORICON NewS inc.オリコン

八代亜紀さんの「お別れ会」小林幸子や五木ひろしなど3000人が参列

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 八代亜紀さんのお別れ会が26日、東京・蒲田の片柳アリーナで開かれた
  • 小林幸子、五木ひろし、山本譲二、テリー伊藤ら著名人3000人が参列
  • 八代さんの人柄や功績などが強く反映され、祭壇には胡蝶蘭などが飾られた
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