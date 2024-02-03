緑黄色社会（左から）穴見真吾、peppe、長屋晴子、小林壱誓オリコン

「緑黄色社会」2人がそろって結婚したことを公式サイトで発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 緑黄色社会の小林壱誓と穴見真吾が3日、それぞれ結婚したことを発表した
  • 小林は一般女性と、穴見はthe peggiesの石渡万輝子とそれぞれ結婚
  • 小林は「かけがえのない人との日々を大切に生きていきたい」とした
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