埼玉県本庄市の建設会社の資材置き場で鉄製の足場などおよそ1100万円相当が盗まれました。【映像】埼玉・本庄市の資材置き場25日午前7時過ぎ、本庄市の建設会社で「仕事で使っている足場が盗まれた」と会社の関係者の男性から通報がありました。警察によりますと、男性が出勤すると資材置き場に置いてあった鉄製の足場や手すりなど1000本以上、時価1100万円相当がなくなっていたということです。埼玉県内では、今年に入っ