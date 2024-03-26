沖縄県・久米島沖で発見され、奇妙な姿がSNSなどで話題になっていたホヤの一種が、北海道大学の研究で新種と判明した。ジャイアントパンダの顔のような模様があり、体内の白い血管が「あばら骨」のように透けて見えることから、ダイバーの間で「ガイコツパンダホヤ」と呼ばれている。日本動物分類学会の国際英文誌（電子版）に、論文が掲載された。X（旧ツイッター）に掲載されていた写真を北大の大学院生、長谷川尚弘さん（28