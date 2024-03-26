ＮＴＴグループは２５日、独自に開発した生成ＡＩ（人工知能）を使った企業や自治体向けのサービス提供を始めた。日本語に特化しており、比較的低コストで導入できるのが特徴だ。議事録の自動作成や接客などで活用を見込んでおり、２０２７年までに年間１０００億円の売上高を目指す。■日本語特化低コスト新サービスは、コールセンターでの音声対応記録の自動要約や、実店舗やオンラインでのバーチャル（仮想）接客などを想