アイルランドの次期首相に、高等教育・研究・イノベーション・科学相を務めるサイモン・ハリス氏（37）が就任することが確実になった。バラッカー首相の後任として24日、与党の統一アイルランド党の党首に選出された。議会が再開する4月に同国史上最年少の首相となる見込みだ。外国メディアの取材に応じるサイモン・ハリス氏＝2023年10月25日、ダブリン、藤原学思撮影同国では2020年2月の総選挙でどの政党も獲得議席が半数を超