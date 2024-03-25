インドネシアで大規模な土砂崩れがあり、30棟の家屋が巻き込まれました。9人の行方が分からなくなっています。救助隊が放水し、土砂を取り除く様子を多くの人が見守っています。インドネシア・西ジャワ州の西バンドン県で24日夜、土砂崩れが発生しました。現地メディアによりますと、30棟の家屋が土砂に巻き込まれたということです。現地当局が捜索活動を行っていますが、2歳から9歳の子ども4人を含む9人の行方が今も分