あのちゃん」こと歌手・あの（年齢非公表）が23日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。ブレーク後の変化について語った。MCのお笑い芸人・今田耕司から「世の中的に大ブレークしたのは最近。生活はどう？」と質問が。あのは「変わった。コンクリートで寝れなくなった。外の道路上で寝れなくなったり。それができなくなった」と衝撃回答。今田は大笑いし「絶対ダメだよもう！」とツッコんだ。偏食