〈出会って9ヶ月のスピード婚、炎上した夫の発信、辞職勧告の真相…おかもとまり（34）が語る、議員との再婚までの道のり「もう二度と離婚したくないと…」〉から続く広末涼子さんのモノマネでブレイクしたおかもとまりさんが、2023年12月、志木市議会議員の与儀大介さんと子連れ再婚することを発表。与儀さんが岡本姓に改姓することも報告した。しかしその同日、与儀議員に対して辞職勧告決議が可決され、どちらのニュースも大