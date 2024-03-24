MLBドジャースの大谷翔平（29歳）の通訳だった水原一平氏（39歳）が違法賭博を理由に解雇された問題。水原氏の借金が「雪だるま式」に増えたのは、ただギャンブル依存症だけが理由ではない。アメリカや中米のマフィア事情に詳しいジャーナリストによると、約6億5000万円もの巨額の借金を背負った背景には、「あるカラクリ」があったと話す。学歴詐称の疑いまで浮上大谷の通訳を務めていた水原氏の違法賭博問題が連日、報じられてい