ドイツサッカー連盟が、２０２７年からユニホームサプライヤーをアディダスからナイキに変更すると発表し、同国内で波紋が広がっている。ナイキとの契約は２７〜３４年までの７年契約。７０年以上にわたって続いてきたアディダスの関係に終止符を打つことになる中、ドイツ発祥のブランドだけに、ファンの反発を招いたばかりではなく、同国の政治家も批判している。同国メディア「Ｗｅｌｔ」によると、のロベルト・ハベック経