桜の下で上司や同僚と宴会をするのは、もはや時代遅れなのか。高知市で桜開花、全国で最も早い春平年より1日遅く職場の花見に関するインターネットの意識調査で、男女含めて約6割が「参加したいと思わない派」だと回答した。今年の桜の開花時期について、気象情報会社「ウェザーニューズ」は東京、名古屋、福岡で24日、大阪26日と予想している。新型コロナウイルス禍が明けてもなお、職場の花見を避けたい意識は根強いようだ