「オープン戦、阪神４−２オリックス」（２３日、京セラドーム大阪）阪神は主力の近本や森下、大山が欠場する中、オリックスに勝利した。岡田彰布監督は一回に左中間を破る先制の適時二塁打を放ち、四回には２打席連続の二塁打でチャンスメークするなど、この日４打数２安打だった前川右京外野手について「（相手投手が）右やったら前川使うよ。そらもう、そんなん。打つんやから使ったら」と開幕スタメンを明言。「左（投手