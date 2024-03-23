2022年6月に施行された「AV出演被害防止・救済法」（AV新法）の改正を求める「AV産業の適正化を考える会」が、3月16日に東京・渋谷および新宿の街頭にて、全裸監督でおなじみの村西とおる氏による「AV 新法改正『ナイスですね！』 演説イベント」を開催した。同会では、街頭での署名活動やシンポジウム、さらにデモ行進などの活動を通じ、さまざまな形で政治家へ法改正の訴えを行ってきた。今回のイベントにも、発起人の二村ヒ