1月に72歳で亡くなった電撃ネットワークのリーダー南部虎弾（なんぶ・とらた）さんと、63歳で亡くなったエスパー伊東さんの合同「お別れ会」が23日、東京・品川グランドホールで開催された。電撃ネットワークの公式サイトで「できるだけ派手な服装で」と告知された通り、一般の観客も含めて参列者は喪服禁止。祭壇はパフォーマンスで湧かせた在りし日の2人を映すかのように、ハート形や人気アニメポケットモンスターのキャラクター