[上海／ベルリン １６日 ロイター] - 米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの人員削減は米国と中国の販売・技術・エンジニアリング部門を含むと関係者５人が明らかにした。イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）は１５日の社内メモで全世界の従業員の１０％余りを削減する計画を明らかにした。米国の一部のサービスセンターではすでに販売・技術スタッフを中心に大規模なレイオフが行われ、接客担当スタッフが全員解雇されたと