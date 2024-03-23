開催中の選抜高校野球大会で、出場３２校のうち、丸刈りではなく髪を伸ばしているのは４校にとどまった。昨夏の甲子園大会では髪を伸ばした慶応（神奈川）が優勝して注目され、今大会ではおよそ半数の学校が頭髪に決まりを設けていない。それでも選手自身が丸刈りを選択するケースもある。（塚本康平、山口覚智）■「ユニホームに合わない」読売新聞の調べでは、４校は青森山田（青森）、学法石川（福島）、中央学院（千葉）と