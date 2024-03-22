野性爆弾くっきー！が１７日放送のカンテレ「マルコポロリ！」に出演。東野幸治から吉本興業からの離脱を画策したウワサを聞いたと突っ込まれると、「だいぶ前ですけど１回辞めたろと思って」と認め、集団離脱を企てたことを明かした。吉本を離れるとしばらく吉本芸人とテレビ共演できないとして、「営業に強い芸人を集めようと思った」と、ＮＯＮＳＴＹＬＥをはじめ多くの漫才師に「一緒にやめよう」と声をかけたと明かし