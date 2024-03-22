二宮和也が１９日深夜放送の日本テレビ「午前０時の森」に出演。オードリー若林正恭、水卜麻美アナウンサーが司会を務め、華やかな世界が苦手な「こっち側」の有名人が多数出演し、意外な陰キャを告白してきた番組。二宮はでの活動は居心地よく動けて「自分たちのコンサートは全然できる」「の時すごい楽しい」と語るも、多数のグループが集結するカウントダウンコンサートとなると「めちゃくちゃ緊張する」「邪魔しちゃい