ポケモン』をモチーフにした京菓子 第三弾が新登場！和菓子ならではの上品さを感じられつつも、『ポケモン』ならではのかわいらしさが融合した美しいお菓子をご紹介します。慶応元年（1865年）から続く老舗京菓匠「七條甘春堂」から、2024年3月31日（日）より、任天堂の人気コンテンツ『ポケットモンスター』に登場するポケモンたちをモチーフにした京菓子 第三弾 ”ポケモン京菓子 春” が新登場する。子どもから大人まで幅広