『ポケモン』をモチーフにした京菓子 第三弾が新登場! 和菓子ならではの上品さを感じられつつも、『ポケモン』ならではのかわいらしさが融合した美しいお菓子をご紹介します。慶応元年(1865年)から続く老舗京菓匠「七條甘春堂」から、2024年3月31日(日)より、任天堂の人気コンテンツ『ポケットモンスター』に登場するポケモンたちをモチーフにした京菓子 第三弾 ”ポケモン京菓子 春” が新登場する。

子どもから大人まで幅広い世代に愛されているポケモン。みつけたり育てたり、日々のいろいろなシーンで国や地域、言葉の壁をこえて世界中の人々のこころを結びつけている。伝統を守りつつ季節の移り変わりや流行した和歌や絵画など、その時代の文化を取り入れて進化を続けている京菓子の世界とポケモンが見事に融合した美しい和菓子は見ているだけで癒やされそう。今回は ”ポケモン京菓子” 第三弾として、春の行事とともに、そこから連想されるポケモンを京菓子で表現。上生菓子として、ピカチュウ・コイキング・シェイミ(ランドフォルム)・オドリドリ(まいまいスタイル)が登場する。上生菓子は、和菓子の伝統に培われた技法を用いて、四季や和歌などさまざまな事柄を題材にして表現したお菓子のこと。七條甘春堂の上生菓子は、京都東山の水と上質な材料を使って、職人が一つ一つ手づくりしている。麩焼き煎餅ではピカチュウ・ポニータ・コイキングと春の京の風景や行事を表現。もち米から一枚一枚焼きあげた、優しい口どけが魅力の甘い煎餅に職人が丁寧に描いたポケモンの絵柄が可愛らしい。練り羊羹のベースに関西の桜餅の特徴である道明寺を層で重ね、その上に羊羹でできたピカチュウとチェリム(ポジフォルム)を並べた羊かんも登場。春らしい桜の花が舞う羊かんは美しく、お土産やお客様へお出しするお菓子としてもおすすめだ。京都本店・北千住マルイ店・ジェイアール京都伊勢丹店・伏見大手筋店にて、”ポケモン麩焼き 春” ・ ”ポケモン羊かん 春” が店頭販売されるほか、京都本店・北千住マルイ店では、”ポケモン上生菓子 春” が事前抽選販売される。また、2024年3月25日(月)13:00からは ”ポケモン麩焼き 春” ・ ”ポケモン羊かん 春” の2種に限り、オンライン先行販売も数量限定、先着順にて行われる。和の四季折々を感じる春のポケモン京菓子、ぜひお迎えください!(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.