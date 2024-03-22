三菱自動車が「パジェロ」を、2027年をめどに復活させることがわかった。「パジェロ」はレジャー用多目的車タイプとして三菱自動車の看板車種となっていたが、国内向けの販売を2019年に終了していた。「パジェロ」は販売終了後もファンからの復活を望む声が相次いでいたということで、復活すれば8年ぶり。主力のピックアップトラック「トライトン」をベースに、タイの工場から日本に輸入する方針。