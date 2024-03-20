◇ナ・リーグパドレスードジャース（2024年3月20日高尺スカイD）ドジャースの大谷翔平投手（29）が20日、パドレスとの開幕戦に「2番・DH」で先発出場。ダルビッシュ有投手（29）との初対決となった初回の第1打席は遊ゴロに倒れた。注目の開幕戦にネットからは「大谷VSダルの対決が見られるなんて感激」「ダル対大谷の対戦、痺れるわ」「ついに始まった!ヤバイ、熱すぎる」など歓喜の声が続々。無死一塁で迎えた第1打席