錦鯉長谷川雅紀（52）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。2021年のM−1グランプリで優勝したことがきっかけで、人気者になり、生活も一変したという。番組では、長谷川の生活で変化のあった代表例をまとめてボードに書き記した。家賃は5万円から27万円になったという。長谷川は「実際に現在の家も2LDKで、部屋が3つあるんですけど、2つは使ってないですからね」と話し「リビングルームで寝起