◇第96回選抜高校野球大会第3日第1試合１回戦別海0―7創志学園（2024年3月20日甲子園）21世紀枠で春夏通じて甲子園初出場の別海（北海道）は初戦で、7年ぶり4回目出場の創志学園（岡山）と対戦し、0―7で敗れた。創部46年で春夏通じて初出場で、歴代最東端からの甲子園出場。昨秋は釧根支部予選のウインドヒルひがし北海道、北海道大会の札幌ドームと球場はいずれも人工芝で、公式戦で初めての土の球場が甲子園となっ