AAAの宇野実彩子（37）との結婚を先日発表したNEWSの小山慶一郎（39）が14日、小山がレギュラー出演する「よんチャンTV」（MBSテレビ）に出演。金屏風を背に左手薬指に指輪をつけた状態で結婚を生報告をしたことから、Xで「結婚指輪」がトレンド入りするとともに、《アイドルで結婚指輪アウトじゃない？》《ウェディングハイにも程がある》と、「アイドルの自覚に欠けた行為だ」という指摘の声が相次いだ。経歴ハイスペでも超自