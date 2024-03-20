2024年2月29日、PlayStation 5（以下PS5）で『ファイナルファンタジーVII リバース』（以下「リバース」）が発売された。本作は、PlayStationで1997年に発売された『ファイナルファンタジーVII』のリメイク作品となる。【画像】『ファイナルファンタジー』シリーズ最新作の進化を画像で見る画像は『ファイナルファンタジーVII リバース』公式サイトよりこのリメイクは3部作として制作されており、「リバース」はその2作目にあ