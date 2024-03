声優の小倉唯が、「前距腓靭帯損傷II度」の診断を受け、22日・23日開催の『ウマ娘』イベントはパフォーマンスを制限することが、所属事務所より発表された。【全文】転倒で「前距腓靭帯損傷」したことを報告した小倉唯公式SNS所属事務所は「小倉唯ウマ娘プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -NEW GATE- 公演における、パフォーマンス制限についてのお知らせ」とし、「小倉唯につきまして、先日、移動中に転倒

◆小倉唯、週末のライブはパフォーマンス制限 『小倉 唯 ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND - NEW GATE -公演における、

パフォーマンス制限についてのお知らせ』 pic.twitter.com/nvcCbNC1MD — 小倉 唯 Official (@OY_A_Official) March 19, 2024