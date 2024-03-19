運営会社によって、異物混入が発表された「551蓬莱」。しかし、ネット上では「声援」が多く寄せられている（写真：Bonjour／PIXTA）大阪グルメの代表格である「551蓬莱（ほうらい）」の「豚まん」に異物が混入したとして、自主回収が発表された。食品への異物混入は、発覚するたびSNSで拡散され、ときに「炎上」を招きがちだ。しかし今回については、批判的な反応は少なく、むしろ好意的な声のほうが多いように感じられる。その理