謎の路上芸術家として知られるバンクシーは18日、枝が切り取られた木を利用した新たなアート作品を公式サイトなどで公開した。作品は英ロンドン北部のイズリントン地区に突如現れ、SNS上では「気候変動危機をほうふつとさせる」などの声が上がっている。【写真】大気汚染で亡くなった9歳の娘「きれいな空気は人権」母は闘う新たな作品は、建物側面の白い壁に緑色の塗料が吹きかけられ、壁の下部にホースのようなものを持った