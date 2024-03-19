外務省は19日、サッカーの2026年男子ワールドカップ（W杯）アジア2次予選で、日本代表と北朝鮮代表との試合が26日に同国の首都平壌で開催されることを受け、試合観戦目的の渡航を含め引き続き自粛を要請すると発表した。【写真】北朝鮮工作員が日本に密入国した地点日本政府は06年、北朝鮮による初の核実験実施を受け、独自制裁として北朝鮮への渡航自粛要請を決定。14年7月にいったん解除したが、4回目の核実験などを受け16年