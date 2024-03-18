警察庁は18日、禁止命令を受けたストーカーの加害者全員を対象に、警察が連絡して近況などを確認する制度を全国で新たに始めると発表した。殺人など重大な事件に発展するケースが後を絶たず、取り組みを強める。加害者に連絡する制度は、ストーカー規制法に基づき被害者への接触などを禁じる禁止命令を受けた加害者について、原則として全員が対象で、被害者が拒否する場合などは除く。警察が電話や訪問などで加害者に連絡し、