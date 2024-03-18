表参道を大谷選手がジャックです。大谷選手の顔だらけになっています。今、表参道を歩きながら目を上に向ければ、強い風に吹かれながら微笑みをたたえる大谷選手がそこかしこではためいています。化粧品メーカーの広告で、JR原宿駅から表参道交差点まで約1キロにわたって大谷選手の写真が並びました。その数、120枚以上。商品は美容液ですから、主なターゲットは女性のはず…。ですが、その広告の顔を全く畑違いとも思われ