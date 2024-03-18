米アップルのiPhone（アイフォーン）15シリーズの発表会＝2023年9月、カリフォルニア州クパチーノ（AP＝共同）米ブルームバーグ通信は18日、米アップルが自社のスマートフォンiPhone（アイフォーン）」に、米グーグルの対話型の生成人工知能（AI）「ジェミニ」を搭載する方向でグーグルと交渉していると報じた。今年更新されるアイフォーンのソフトで活用することを想定しているという。交渉が成立すれば、アップルはAI開発